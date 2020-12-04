رئيس "التنظيم والإدارة": لهذه الأسباب يبقى الوضع كما هو عليه في انتداب الموظفين.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية حدد مدة انتداب الموظف بـ4 سنوات فقط، موضحا أن طريقة حساب المدة تبدأ بعد صدور القانون.

وأضاف" الشيخ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الموظف الذي انتدب إلى أي جهة لغاية 2 نوفمبر 2016، كل المدد التي سبقتها لا تٌحسب، بمعنى إننا نبدأ من الأول.

وأشار إلى أن الجهاز يبدأ حساب مدة الانتداب بعد 2 نوفمبر 2016، "لذلك اللي مر عليهم تلك المدة هم من الموظفين اللي تم التجديد ليهم أو أول قرار بندبهم من تاريخ 2 نوفمبر هم فقط من أتموا تلك المدة".

وأردف أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 4 الصادر لعام 2020 ذكرنا فيه نظرا لجائحة كورونا وصعوبة انتقال الموظفين بين المحافظات ناشدنا الجهات المختلفة بإبقاء الوضع كما هو عليه "كل زميل أو زميلة يظل في مكانه دون تحرك وعلى الجهات المختلفة نقل المنتدبين إلى الدرجات الخالية لديهم".

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