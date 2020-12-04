بالكمامات والتعقيم.. افتتاح "معرض بصمات الأطفال الثالث" بقصر ثقافة الأنفوشي

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استضاف "قصر ثقافة الأنفوشي" بمنطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، معرض بصمات الأطفال الثالث الذي افتتحه الفنان التشكيلي الدكتور خالد هنو، والفنانة هناء جلال، منسقة المعرض، وسط التزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم.



وشهد المعرض حضور كلا من الفنان عادل بنيامين، والفنانة الدكتورة ريهام الفحام، والفنانة أميرة ورشان، والكاتب الأديب محمد عبد الوارث، سيطرت حالة من الفرح والإعجاب بين الأطفال وأولياء الأمور المشاركين في المعرض كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع لوحاتهم، ونالت اللوحات الفنية للأطفال إعجاب الفنانين التشكيلين.



وقالت الفنانة التشكيلية هناء جلال، منسقة معرض بصمات الأطفال الثالث، إن المعرض يضم 53 لوحة فنية موزعين ما بين ألوان ورصاص وفحم، بمشاركة 51 طفلًا، حيث تشمل لوحات بوتريه، وأخرى عن الطبيعة، والطيور، وطبيعة صامته.



وأضافت خلال تصريح صحفي لها، إنه بيتم تدريب الأطفال على الرسم داخل المرسم الخاص بها، وتعليمهم أنواع الخطوط وتدريبهم على الظل والنور واتجاهاتهم، حيث يتم تدريب الطفل على الرسم بالرصاص في الوقت الذي يجتاز فيه أساسيات تلك المرحلة بيتم تدريبه على الرسم بالفحم ثم مرحلة الرسم بالألوان في تلك المرحلة بيكون الطفل اكتسب العديد من الخبرات والمهارات في الرسم.



وأشار منسقة معرض بصمات الأطفال الثالث، إلى أن كل مرحلة يقضي الطفل فيها عام كاملة حتى يتمكن منها لينقل إلى المرحلة الأخرى، حيث أن المعرض يضم أطفال من عمر 6 سنوات وحتى 14 سنة.



وقام الفنان التشكيلي الدكتور "خالد هنو"، بتكريم الأطفال المشاركين في معرض بصمات الأطفال الثالث من خلال تسليمهم ميداليات وشهادات تقدير، وشهد فاعليات المعرض مسرح عرائس حيث تفاعل معها الأطفال ولاقت استحسان منهم.