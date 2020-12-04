تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:44 م
الشعر التالف والتساقط
الشعر التالف والتساقط
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تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي

الشعر التالف هو من أكبر المعاناة التي تعانيها أي إمرأة على الإطلاق، حيث أن الشعر هو تاج المرأة، وتحاول كل نساء الدنيا من صغيرة أو كبيرة أو حتى شابة الاعتناء بشعرها والتخلص من مشكلات الشعر عمومًا، سواء تساقط أو قشرة أو التهابات في داخل فروة الرأس، أو خشونة وجفاف، وكذلك تقصف في أطراف الشعر، كلها مشكلات جليلة بالنسبة للمرأة ليست بالهينة، وما يزيد من مشكلات الشعر هو نهاية فصل الصيف لأنه فصل الحرارة والشمس والعرق والبحر والبسين وكلها من عوامل تلف الشعور في أي سن كان، لذلك حاولنا بعد البحث والمعاناة أن نحضر أهم وأكثر الماسكات الطبيعية فعالية وحفاظًا على نضارة شعرِك وصحته جيدة، استمري عليهم وجربيهم وستصلي لنتيجة رائعة.

علاج الشعر التالف بماسك الألوفيرا مع الزبادي

تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي 1

مقادير الماسك:

ملعقتان كبار  هلام صبّار طازج
2 ملعقة زيت زيتون كبيرة
 ملعقة زبادي كبيرة
طريقة عمل الماسك؛

امزجي المكونات جميعها مع بعضها البعض
افردي المزيج على شعركِ واتركيه لحوالي 45 دقيقة
ثم اشطفي الشعر بالماء الدافيء مع الشامبو من النوع الجيد.
قومي بعمل الماسك مرة كل أسبوع لتحصلي على نتيجة رائعة


مقادير عمل ماسك المايونيز مع البيض لعلاج الشعر التالف

تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي 2

1/4 كوب من المايونيز
بياض لبيضة واحدة
واحد قرن موز
طريقة عمل الماسك؛

امزجي كل المكونات على بعضها
ضعيها على شعركِ لساعة تقريبًا
ثم اغسلي شعركِ بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أو مرتين بالأسبوع للوصول لأفضل نتيجة في علاج شعركِ

ملحوظة:

يشتهر المايونيز باحتوائه على العديد من الزيوت، التي تُعتبر من عوامل ترطيب الشعر، والتي لها مفعول رائع للشعر، وفي نفس الوقت يمنح بياض البيض الشعر مزيد من الحيوية واللمعان، وأخيرًا الموز وما يحتوي عليه من عناصر مثل الكالسيوم والبوتاسيوم المطلوبة لحماية شعركِ وعلاجه من التساقط.

مقادير عمل ماسك بزيت الزيتون مع العسل لعلاج الشعر التالف

تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي 3

ثلاثة ملاعق كبار زيت زيتون
ملعقة عسل كبيرة
طريقة التحضير؛

اخلطي الزيت مع العسل وقلبيهما جيدًا
افردي هذه الخلطة على شعركِ بدايةً من الجذور إلى الأطراف
ثم أحضري بشكير دافيء وضعي فيه أطراف شعركِ
انتظري لكي يتشرب الشعر كمية الزيت والعسل
اتركي الماسك على شعركِ طوال الليل إن أمكن أو لأكبر عدد من الساعات
قومي بتكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع لتحصلي على نتيجة جيدة لشعر لامع وصحي

تعاني من الشعر التالف والتساقط| جربي أفضل 3 ماسكات طبيعية كعلاج فعال وقوي

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