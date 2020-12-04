أول تعليق من رانيا محمود ياسين بعد تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي تكريم والدها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، ذكر اسم والدها النجم محمود ياسين، الذي يقام حاليا بدار الأوبرا المصرية الأن.


وردت رانيا محمود ياسين، على تعليقات الجمهور بعد تكريم الفنان محمود ياسين، قائلا؛ احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي بس الناس فارق معاها اووووي".



وأضافت" مشكورين علي مشاعركم الحلوه تكريم بابي النجم محمودياسين اضافه لأى مهرجان شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير إلي حبكم له هو اهم واكبر تكريم"



يشار إلي أن محمود ياسين، كان توفي منذ شهرين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 79.

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