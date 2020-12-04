كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بتسجيل 2879 حالة وفاة و217,664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الجامعة إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 14 مليونًا و149,328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 276,402 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وأعلنت شركة موديرنا للأدوية، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تُنتجه يمنح مناعة طويلة المدي ضد كوفيد 19.

 

وقالت الشركة الأمريكية فى بيان لها، إن اللقاح لديه القدرة على منح مناعة طويلة المدى، مشيرة إلى أنها تتوقع إنتاج 20 مليون جرعة من اللقاح التجريبي خلال العام الجاري.

 

وأضافت، أنه وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، احتفظ المشاركون في مرحلة تجريبية سابقة للقاح المرتقب "بمستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة" لمدة ثلاثة أشهر بعد التطعيم الأول.

 

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