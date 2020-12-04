الفجر الرياضي كورة مصرية الفجر الرياضي تعرف على موعد انضمام حميد أحداد لتدريبات الزمالك الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:30 م الفجر الرياضي Advertisements Advertisements وانتهى موسم الزمالك بعد خسارة الفريق أمام طلائع الجيش (1-3)، الثلاثاء الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر. أخبار تهمك الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يعثر على بديل "سيرينو" منذ حوالي 12 ساعة ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل منذ أقل من ساعة عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر منذ حوالي 5 ساعات تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ منذ ساعة و 23 دقيقة حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك منذ حوالي 3 ساعات رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك منذ حوالي 6 ساعات عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة منذ حوالي 4 ساعات عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك منذ حوالي 18 ساعة نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك منذ ساعتين و 48 دقيقة مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين منذ يوم موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر منذ ساعتين و 22 دقيقة عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر منذ ساعة و 28 دقيقة تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة منذ أقل من ساعتين