تعرف على موعد انضمام حميد أحداد لتدريبات الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وانتهى موسم الزمالك بعد خسارة الفريق أمام طلائع الجيش (1-3)، الثلاثاء الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

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