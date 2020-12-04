محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أدي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الجمعة بقرية ميت عزون بمركز المنصورة واجب العزاء للعقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية لوفاة والدته.

داعيا المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته وان يلهمه الله سبحانه وتعالي والاسرة الكريمة الصبر والسلوان.

رافق المحافظ لفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته
محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء للمستشار العسكري بالدقهلية لوفاة والدته

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