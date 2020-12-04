وزير المالية: الاقتصاد المصري في الحدود الآمنة رغم جائحة كورونا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقدي الدولي أكد أن مصر ثاني اقتصاد في العالم من حيث معدل النمو رغم جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في زياد معدل النمو بنسبة 3.6%.



وأضاف"معيط " خلال حواره مع فضائية "france 24"، اليوم الجمعة أن المؤشرات تؤكد نمو معدلات القطاع الخاص، وأن الطلبات على السلع تنمو، وهو أمر لم يحدث منذ 2014.



وأشار إلى أن ناتج الدين العام المحلى بلغ 90.2% مقارنة بـ العام الحالي 88% ولولا أزمة كورونا كانت مصر سجلت 82%.



ونوه بأن إجمالي نسبة الدين الخارجي المصري في الوقت الحالي وفقأ لإحصائيات البنك المركزي 118 مليار دولار، مؤكدا أن مؤشر الدين الخارجى المصرى بالنسبة للناتج المحلى فى حدود آمنة للغاية.



وأشار إلى أن الاحتياطي انخفض بعد أزمة كورونا وسجل 36 مقارنة ب 46 قبل أزمة كورونا، بينما الصادرات المصرية قبل جائحة كورونا 24 مليار دولار كان المخطط أن تصبح 30 مليار دولار وذلك مع أغلاق دول العالم ب التزامن مع أزمة كورونا، متوقعا أن ترتفع هذه المؤشرات مرة أخرى حال انتهاء ازمة فيروس كورونا.

