وزير المالية: الاقتصاد المصري في الحدود الآمنة رغم جائحة كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقدي الدولي أكد أن مصر ثاني اقتصاد في العالم من حيث معدل النمو رغم جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في زياد معدل النمو بنسبة 3.6%.

وأضاف"معيط " خلال حواره مع فضائية "france 24"، اليوم الجمعة أن المؤشرات تؤكد نمو معدلات القطاع الخاص، وأن الطلبات على السلع تنمو، وهو أمر لم يحدث منذ 2014.

وأشار إلى أن ناتج الدين العام المحلى بلغ 90.2% مقارنة بـ العام الحالي 88% ولولا أزمة كورونا كانت مصر سجلت 82%.

ونوه بأن إجمالي نسبة الدين الخارجي المصري في الوقت الحالي وفقأ لإحصائيات البنك المركزي 118 مليار دولار، مؤكدا أن مؤشر الدين الخارجى المصرى بالنسبة للناتج المحلى فى حدود آمنة للغاية.

وأشار إلى أن الاحتياطي انخفض بعد أزمة كورونا وسجل 36 مقارنة ب 46 قبل أزمة كورونا، بينما الصادرات المصرية قبل جائحة كورونا 24 مليار دولار كان المخطط أن تصبح 30 مليار دولار وذلك مع أغلاق دول العالم ب التزامن مع أزمة كورونا، متوقعا أن ترتفع هذه المؤشرات مرة أخرى حال انتهاء ازمة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 13 ساعة

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم