غدا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق بالمنزلة في الدقهلية

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع مياه الشرب غدًا السبت عن مدينة المنزلة، و5 مناطق أخري، 8 ساعات.



وأوضحت مياه الدقهلية ان انقطاع المياه سيشمل قرية الفروسات، وقرية العامرة، وقرية الجديدة، وقرية الطويل، وقرية النسايمة، وضعف ضغوط المياه بمدينة المطرية،



وأشارت مياه الدقهلية ان إنقطاع المياه سيبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا، وحتى الساعة الـ 6 مساءًا؛ نظرًا لتوقف مرفق مياه المطرية، للانتهاء من أعمال الصيانة.



لذا تهيب الشركة بالمواطنين، وكافة الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.