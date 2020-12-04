غدا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق بالمنزلة في الدقهلية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن انقطاع مياه الشرب غدًا السبت عن مدينة المنزلة، و5 مناطق أخري، 8 ساعات.

وأوضحت مياه الدقهلية ان انقطاع المياه سيشمل قرية الفروسات، وقرية العامرة، وقرية الجديدة، وقرية الطويل، وقرية النسايمة، وضعف ضغوط المياه بمدينة المطرية،

وأشارت مياه الدقهلية ان إنقطاع المياه سيبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا، وحتى الساعة الـ 6 مساءًا؛ نظرًا لتوقف مرفق مياه المطرية، للانتهاء من أعمال الصيانة.

لذا تهيب الشركة بالمواطنين، وكافة الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

أخبار تهمك

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعة و 13 دقيقة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ 33 دقيقة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم