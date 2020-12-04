وزير المالية يكشف موعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولى منح مصر شريحتين بتكلفة 2 مليار دولار ويتبقى أيضا 2.8 مليار دولار مقسمة على شريحين بإجمالي 1.6 مليار دولار بنهاية هذا الشهر أما الأخرى فستكون فى نهاية يونيو القادم.

وأضاف معيط خلال حواره مع فضائية france24""، اليوم الجمعة أنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على قطاعات حيوية ومنها السياحة، الفنادق، الطيران المدنى ولكن تجاوزت بلادنا ذلك عن طريق اطلاق مشروعات اقتصادية عديدة فى العديد من القطاعات.
وأوضح أن مصر نجحت بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية رغم جائحة كورونا منها طرق وكبارى ومدن جديدة، ومشروعات زراعية صناعية، وتحلية مياه البحر.

ونوه بأن ضعف الإيرادات، وزيادة بعض أوجه الأنفاق فضلًا خلل فى مؤشرات المالية العامة وانخفاض عوائد السياحة أحد أبرز تأثيرات جائحة فيروس "كورونا"، على الاقتصاد.

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