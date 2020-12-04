البورصات الأوروبية تعزز المكاسب الأسبوعية بالختام

عززت البورصات الأوروبية مكاسبها الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع صعود "وول ستريت"، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.









وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.





وارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، بعد تقرير الوظائف الذي أسفر عن إضافة وظائف بأقل من المتوقع.





لكن من المحتمل أن يكون التقرير إيجابية كونه سيشجع الكونجرس الأمريكي على إقرار صفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول.





وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 394.04 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة.





بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنحو 0.9 بالمائة إلى6550.2 نقطة، ليحقق ارتفاعاً أسبوعياً 2.9 بالمائة.





وصعد "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13298.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة.





فيما زاد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5609.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.