كيف ندعم مصابي كورونا أثناء فترة العزل المنزلي؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا فى مصر، وضعت وزارة الصحة والسكان، ضوابط العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من أصحاب الأعراض الخفيفة، التى لا تحتاج إلى العزل فى المستشفيات.

وفى حين يواجه المرضى إصابتهم بمفردهم، نتيجة لإجراءات العزل التى يتم تطبيقها، منعا لانتقال العدوى من المصابين إلى الأاصحاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بعض النصائح والإرشادات التى من شأنها أن تدعم مصابى كورنا أثناء العزل المنزلى، دون تركهم يواجهون المرض بمفردهم.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيفية دعم مصابة فيروس كورونا أثناء فترة العزل المنزلى:

- وفر لهم البيئة المناسبة للمارسة هواياتهم المفضلة، كالرسم، أو الموسيقى، أو القراءة، لتقليل مشاعرهم السلبية.

- تواصل معهم بالتليفون أو بمكالمات الفيديو، كى لا يشعروا بأنهم يواجهون المرض بمفردهم.

- متابعة الأخبار من مصادر موثوق بها، لتقليل مشاعر القلق والتوتر عندهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد وضعت ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، ووضع منظومة تقييم ومتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة، والمقرر لها العزل المنزلى، كما أعلنت الأدوية اللازمة لمريض كورونا أثناء العزل المنزلى، والتى تشمل: هيدروكسى كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، وأوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، وباراسيتامول 500 ملجم بعدد 10 أقراص، ومضاد للفيروسات، بالإضافة إلى ضرورة توفير هاند جيل، وترمومتر زئبق، وماسك جراحى للمريض.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الحالات التى يحتاج فيها الشخص إلى غسل يديه، للوقاية من فيروس كورونا، وهى: قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله، وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات، وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وقبل وبعد تغيير حفاضات الطفل، وبعد لمس القمامة، مع ملاحظة أنه ينبغى غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للوقاية من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح لمنزل آمن وخالٍ من فيروس كوورنا، تمثلت فى أنه عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، من غسل الأيدى، وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامة، إضافة إلى التباعد الاجتماعى، وإذا كان أى فرد من الأسرة يعانى من أعراض تنفسية وارتفاع فى درجة حرارة الجسم، يجب أخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105، والتأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

وفى إطار مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج، من خلال اللجنة العلمية، مع زيادة المخزون الاستراتيجى للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا.

وحددت وزيرة الصحة والسكان الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبا لزيادة الأعداد وتداعياته على النظام الصحي والاقتصادي، محذرة من أن سوء التهوية، والتجمعات، وطول المدى الزمني للتجمع، وضيق المكان، وعدم الالتزام بالكمامة، ومسافة التباعد، كلها عناصر تؤثر سلبا على انتشار الفيروس، لافتة إلى ضرورة ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، وتحقيق التباعد الاجتماعى، وتقليل التواجد في الأماكن المغلقة.

من جانبها، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تكثيف الاستعدادات الخاصة بضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وجميع الجهات المعنية بالشأن العام الصحى.

وضخت هيئة الدواء المصرية 76 مليونا، و900 ألف عبوة وشرائط لأدوية بروتوكول فيروس كورونا، إلى الأسواق، خلال الفترة من يونيو، حتى أكتوبر الماضيين.

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