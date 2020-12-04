مستقبل زيدان مع ريال مدريد على كف عفريت

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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أصبح مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع الفريق الملكي على المحك خلال الفترة الحالية، بعد تذبذب نتائج الفريق المدريدي خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك انقسام داخل غرفة ملابس ريال مدريد بشأن المدرب الفرنسي، وذلك على عكس الصورة التي أظهرها زيدان في الإعلام، وتأكيده على أن هناك ثقة متبادلة بينه وبين اللاعبين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن غرفة ملابس الريال منقسمة إلى 3 مجموعات حول إدارة زين الدين زيدان للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الكبار في ريال مدريد يدعمون المدرب الفرنسي ويرفضون انتقاده، بينما هناك مجموعة أخري ترى أن رحيل زيدان أصبح ضرورة بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، ولا تهتم المجموعة الثالثة بمصير زيزو.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط ولم يحسم تأهله لثمن نهائي البطولة حتي الآن.

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