مظاهرات باريس وإصابة بايدن.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:50 م
محمد عوده
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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 28 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020:



العراق يطالب بوقف العدوان التركي على أراضيها

طالب العراق، بوقف التدخلات التركية في أراضيه، مؤكدا أنه يسعى لعلاقات خارجية متوازنة.

وقال السفير محمد بحر العلوم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، يوم السبت الماضى، إنه "يجب ضمان صيانة أمن العراق وسيادته على أراضيه دون تدخل أي قوة أجنبية في شؤونه".

وأضاف أن "تركيا تصر على إجراء عمليات عسكرية داخل حدودنا بشكل غير مسؤول ودون التشاور مع حكومتنا".

وأشار بحر العلوم إلى أن بلاده تسعى لإقامة علاقات خارجية متوازنة "في ضوء مبدأ سيادة العراق".

وتنفذ القوات التركية حملة عسكرية منذ شهور داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى نحو 150 كم، بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.




مظاهرات فى باريس

اندلعت مظاهرات متفرقة في أنحاء العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت الماضى، منددة بقانون الأمن الشامل واعتداء الشرطة الفرنسية على رجل من ذوي البشرة السوداء.

وأضرم المتظاهرون النار في ساحة الجمهورية في باريس، ووقعت صدامات بينهم وبين الشرطة.

ووصلت أجهزة الإطفاء إلى مناطق الحرائق التي أشعلها المتظاهرون في باريس لتحاول السيطرة عليها.




أردوغان يطيح بصهره من صندوق الثروة

أقال الرئيس التركي صهره وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيرق من إدارة صندوق الثروة السيادي، لتتزايد الشروخ والأزمات داخل عائلته.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أقال صهره وزير المالية السابق برات ألبيرق من عضوية مجلس إدارة صندوق ثروة سيادي بمليارات الدولارات.

ويستمر أردوغان في معاداة ابنته، زوجة ألبيرق، وتبرير فشله الاقتصادي على شماعة أخطاء الصهر لا السياسات التي كان يصر عليها وعلى رأسها دعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.





إصابة جو بايدن بالتواء فى الكاحل

أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم السبت الماضي، بالتواء فى الكاحل، أثناء اللهو مع كلبه.

وأعلن مكتب بايدن أن كاحله تعرض لالتواء، في انتظار المزيد من التشخيص، بينما أوضح كيفن أوكونور، الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية له، وقال إنه أصيب بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.

وأضاف أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح".



تشييع جثمان عالم النووي الإيراني

شيعت إيران جثمان عالمها النووى محسن فخرى زادة، الذى تم اغتياله يوم الجمعة الماضى، بالقرب من طهران.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقالت الحكومة الإيرانية، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، يوم الأربعاء الماضى: "يتم إعداد طبيعة الرد على اغتيال العالم النووي بعد انتهاء التحقيقات".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أكد أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب.

واتهم روحاني، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

وبعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وحذرت إيران من أي مغامرات أمريكية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.




الرئيس الجزائرى يغادر المستشفى

خرج الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، من المستشفى التى يعالج به، فى ألمانيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، فى بيان: "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ماتبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن السيد الرئيس الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".




كورونا يتخطى حاجز الـ65 مليون مصاب

وتستمر الموجة الثانية من جائحة كورونا فى الإيقاع بمزيد من الضحايا، بين مصابين ووفيات.

وارتفع إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، إلى 65 مليونا، و315 ألفا، و465 حالة إصابة، كما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إلى مليون، و508 آلاف، و319 حالة وفاة.

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