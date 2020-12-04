ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر مسئولو نادي الزمالك على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وحسم الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قراره بشأن عمر السعيد وكريم بامبو، حيث تم الاستقرار على رحيل الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك تعاقد مع كريم بامبو قادما من صفوف نادي الإسماعيلي، في انتقالات صيف العام الماضي 2019، بعقد يمتد حتى 4 سنوات.

وانتقل عمر السعيد إلى صفوف الزمالك في انتقالات صيف العام قبل الماضي 2018، قادما من وادي دجلة.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف، وبنفس النتيجة ودع بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.

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