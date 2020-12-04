محمد عادل: سعيد بانضمامي للإسماعيلي وهدفنا البطولة العربية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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عبر محمد عادل لاعب الإسماعيلي المنضم حديثا من صفوف الانتاج الحربي عن سعادته بارتداء قميص الدراويش مؤكداً انه لا يخشى الضغوط الجماهيرية.


وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أنا محظوظ وسعيد للغاية بالانضمام لنادٍ بحجم وقيمة الإسماعيلى فى مصر والقارة السمراء ،هذا شعور يمنحنى كثيرا من الثقة لتقديم كل لدى من أجل الفريق وجماهيره الكبيرة."


واكمل:"تنازلت كثيرا بهدف إرتداء قميص الدراويش ،أود أن أشكر كل من ساهم فى تسهيل انتقالى لأحد أكبر الأندية فى القارة السمراء ، والذى تعاقب عليه لاعبين نفخر بهم ويمثلون قدوة لى ولمعظم لاعبى الكرة المصرية الحاليين، والانتقال للإسماعيلى وبجماهيرته الكبيرة بمثابة خطوة عظيمة فى حياتى ،سأقاتل من أن أكون لاعبا أساسيا بالفريق."


وتحدث عن طموحه مع الفريق خلال الفترة القادمة مؤكداً انه يحلم بالتتويج بالبطولة العربية، وان يكون الإسماعيلي بوابته لتمثيل منتخب مصر مستقبلاً.


وأتم:" يوجد بالفريق لاعبين على مستوى عال للغاية فى نفس مركزى وتواجدى معهم يعد إضافة لى وبالتأكيد المنافسة تصب فى صالح الفريق ،سأقاتل فى التدريبات والمباريات بغرض حصد مقعد بتشكيل الفريق، كم ان الدورى العام الموسم المقبل فى غاية الصعوبة ،وأعد الجهاز الفنى والجماهير بأنى سأبذل قصارى جهدى والمساهمة مع زملائي فى وضع الفريق بمكانته المعروفة للجميع، والجماهير هى السند والداعم الأول للفريق وأثق كل الثقة فى مساندتهم للكيان لاعادة الفريق لمنصات التتويج من جديد.'

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