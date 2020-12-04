تعيين المهندس محمود السيد مديرا للإدارة الهندسية بكفر شكر
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:49 م
محمد ضوه
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قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعيين المهندس محمود السيد سعد على من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بالدرجة الثانية الهندسية بوظيفة مهندس مشروعات وإسكان إلى العمل مديرا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة كفر شكر
وجاء قرار التعيين بناءا على خلو المنصب بعد بلوغ المهندس صلاح محمد حجازى السن القانونى للمعاش فى 10 ديسمبر الجارى ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية
يذكر أن المهندس محمود سعد من المهندسين المسئولين الذين يتمتعون بالكفاءة والوطنية وحسن تيسير إجراءات العمل قانونا بما يخدم المواطن والصالح العام للدولة
وجاء قرار التعيين بناءا على خلو المنصب بعد بلوغ المهندس صلاح محمد حجازى السن القانونى للمعاش فى 10 ديسمبر الجارى ولحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية
يذكر أن المهندس محمود سعد من المهندسين المسئولين الذين يتمتعون بالكفاءة والوطنية وحسن تيسير إجراءات العمل قانونا بما يخدم المواطن والصالح العام للدولة