بعد تسجيل أرقام قياسية.. وزيرة التخطيط تكشف عن الدور الذي قام به صندوق تحيا مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق تحيا مصر أسس في مرحلة دقيقة من عمر مصر، مشيرة إلى أن صندوق تحيا مصر كان له دورًا بارزًا في مواجهة أزمة كورونا من خلال دعم الأطقم الطبية.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، أن صندوق تحيا مصر شارك في العديد من المبادرات الصحية، كما أطلق مبادرة "يوم جديد"، ومبادرة "نور حياة"، ومبادرة "إحنا معاك" لأطفال بلا مأوى، ومبادرة "سجون بلا غارمين"، ومبادرة "صندوق الفرحة"، وامتدت يد الصندوق للعمران بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإعمار القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة للمساهمة بعدة مشروعات مثل بشائر الخير والأسمرات ومشروعات الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات دعم الشباب وتمكين المرأة، ومشروعات تدريب المعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتابعت "السعيد": "نفتخر بما تحقق بمصر، ونتقدم بالشكر لصندوق تحيا مصر".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ نصف ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 12 ساعة

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم