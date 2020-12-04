بعد تسجيل أرقام قياسية.. وزيرة التخطيط تكشف عن الدور الذي قام به صندوق تحيا مصر

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قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق تحيا مصر أسس في مرحلة دقيقة من عمر مصر، مشيرة إلى أن صندوق تحيا مصر كان له دورًا بارزًا في مواجهة أزمة كورونا من خلال دعم الأطقم الطبية.



وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، أن صندوق تحيا مصر شارك في العديد من المبادرات الصحية، كما أطلق مبادرة "يوم جديد"، ومبادرة "نور حياة"، ومبادرة "إحنا معاك" لأطفال بلا مأوى، ومبادرة "سجون بلا غارمين"، ومبادرة "صندوق الفرحة"، وامتدت يد الصندوق للعمران بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإعمار القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة للمساهمة بعدة مشروعات مثل بشائر الخير والأسمرات ومشروعات الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات دعم الشباب وتمكين المرأة، ومشروعات تدريب المعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم.



وتابعت "السعيد": "نفتخر بما تحقق بمصر، ونتقدم بالشكر لصندوق تحيا مصر".

