متى يمكن غلق الحضانات بسبب كورونا؟.. التضامن تجيب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، طريقة تعامل مع أي حضانة تسجل إصابات بفيروس كورونا، موضحا أنه لم يتم رصد بين أطفال، والحالات المسجلة بين الإخصائيين بسيطة للغاية.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن في حال رصد أي إصابة يتم تطهير الحضانة من قبل الهلال الأحمر المصري، ومنح المصابين إجازة، وفتح الحضانة بعد التأكد من سلامة كل فريق عمل الحضانة من مشرفات وأخصائيات وأطفال.

ونوهت بأنه لن يتم إغلاق الحضانات إلا إذا تم تسجيل إصابات عديدة، وفي حالات الطوارىء الشديدة سيتم تقليل الأعداد، لافتة إلى أنهم أصبحوا قادرين على التعامل مع الوضع بصورة أفضل من الموجة الأولى، والأطفال أنفسهم اكتسبوا عادات صحية جديدة حيث أصبحوا حريصين على غسل أيديهم باستمرار.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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