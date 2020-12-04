ميسي وسيلة مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الموسم المقبل.





وقال نيمار في تصريحات أبرزها برنامج الشيرنجيتو الإسباني:"أكثر ما أريده هو الاستمتاع باللعب مجددًا مع ميسي، أنا على استعداد للتنازل عن مكاني بالفريق له، لا مشكلة في ذلك".





واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"أريد اللعب مع ميسي مرة أخرى، علينا أن نحاول تحقيق ذلك في العام المقبل".





وأكد البرنامج الإسباني أنه من المستحيل أن يلعب ميسي ونيمار معًا في برشلونة خلال الموسم المقبل.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي سيرحل عن برشلونة في يونيو المقبل بشكل مجاني عقب نهاية عقده لأن مسئولي النادي الكتالوني لن يستطيعوا دفع راتبه.





وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل فإن ذلك سيسهل رحيل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.



