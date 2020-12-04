ميسي وسيلة مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الموسم المقبل.

وقال نيمار في تصريحات أبرزها برنامج الشيرنجيتو الإسباني:"أكثر ما أريده هو الاستمتاع باللعب مجددًا مع ميسي، أنا على استعداد للتنازل عن مكاني بالفريق له، لا مشكلة في ذلك".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً:"أريد اللعب مع ميسي مرة أخرى، علينا أن نحاول تحقيق ذلك في العام المقبل".

وأكد البرنامج الإسباني أنه من المستحيل أن يلعب ميسي ونيمار معًا في برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي سيرحل عن برشلونة في يونيو المقبل بشكل مجاني عقب نهاية عقده لأن مسئولي النادي الكتالوني لن يستطيعوا دفع راتبه.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل فإن ذلك سيسهل رحيل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ نصف ساعة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ساعة و نصف

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم