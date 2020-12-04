الصناعات الخشبية والأثاث الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا

قال ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، المهندس سعد استيتيه، إن القطاع من أكثر القطاعات الصناعية تضرراً ولم تتمكن معظم المنشآت العاملة فيه من تسديد التزاماتها من رواتب وإيجارات وغيرها، بسبب انخفاض المبيعات، جراء تداعيات جائحة كورونا.





وأوضح استيتيه في بيان صحفي اليوم، بأن الحظر الشامل وحظر أيام الجمعة، خفض مبيعات القطاع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجيته، إضافة لتأثر حصة القطاع سلبا من ارتفاع مستوردات المملكة من منتجات الأثاث الجديدة او المستعملة.





وطالب استيتيه بضرورة دعم المنشآت المتضررة العاملة في القطاع لضمان استمراريتها، خاصة وأن القطاع يعد من أكبر القطاعات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة الأردنية، داعياً إلى إيقاف العمل بالحظر الشامل أيام الجمعة، وإيجاد حلول أخرى.