الأردن تعلن عن محطات البنزين العاملة خلال الحظر الشامل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.

وتم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة، وهي المحطات التابعة لجوبترول:محطة الاستقلال 1, محطة الهاشمية, محطة قنازع-زيزيا, محطة قوس النصر, محطة المفرق البلد, محطة الحصن, محطة الكرك المركزية, محطة القويرة, محطة الشوبكي - طريق المطار, محطة الاشرفية للمحروقات, محطة خلدا 1, محطة العقبة 1 / أبناء كمال, محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات, محطة قولف عنجرة, محطة يحيى بدر الحديد, محطة السلط الجسر/ الدباس, محطة عياش محمد أبو العيس( العموش).
المحطات التابعة للمناصير:محطة البوتاس, محطة الجيزة, محطة الشيدية, محطة الطريق الخلفي, محطة المطار, محطة الطنيب, محطة ش. الشريف حسين, محطة وادي رم, محطة اربد, محطة خو, محطة مطار العقبة.

المحطات التابعة لتوتال:محطة اليادودة 1, محطة مجمع الباصات, محطة الزرقاء الجنوبي, محطة القويرة, محطة راس النقب, محطة الحمر, محطة غور الصافي, محطة القطرانة, محطة ماهر حسونة, محطة نايفة, معان الجديدة, امواج, السعد, محطة صويلح, محطة حازم قطيشات.

أخبار تهمك

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ نصف ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم