الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

يدرس مسؤولي النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، دفع مبلغ 500 ألف دولار للأنجولى جيرالدو كوستا، جناح الفريق، مقابل الرحيل وفسخ تعاقده بالتراضى.









ويسعى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، للوصول مع اللاعب لنقطة اتفاق وسط محاولات قوية مع المحترف الأنجولى، من أجل الرحيل عن الفريق بالوقت الحالى، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى ضم محترف جديد بناء على رغبة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.





وشهدت الفترة الماضية تعنت شديد من جانب الأنجولى بعد رفضه العديد من العروض المحلية والخارجية للرحيل عن القلعة الحمراء.



