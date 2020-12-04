الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يدرس مسؤولي  النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، دفع مبلغ 500 ألف دولار للأنجولى جيرالدو كوستا، جناح الفريق، مقابل الرحيل وفسخ تعاقده بالتراضى.


ويسعى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، للوصول مع اللاعب لنقطة اتفاق وسط محاولات قوية مع المحترف الأنجولى، من أجل الرحيل عن الفريق بالوقت الحالى، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى ضم محترف جديد بناء على رغبة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.

وشهدت الفترة الماضية تعنت شديد من جانب الأنجولى بعد رفضه العديد من العروض المحلية والخارجية للرحيل عن القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره طلائع الجيش غدا في نهائي بطولة كأس مصر بعد أن أقصى المارد الأحمر الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

أخبار تهمك

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ نصف ساعة

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ساعة و نصف

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم