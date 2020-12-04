حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الـ 49 للإمارات في مسرح المجاز بالشارقة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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ضمن احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ49، وضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة، نثر الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" جميع مشاعر المحبة باشكالها الوطنية والعاطفية والإنسانية، على مسرح المجاز، محتفلاً بذكرى تأسيس الإتحاد، رافقه عدد من نجوم الأغنية الإماراتية، الفنانة أريام وفيصل الجاسم، وعريب وجاسم محمد.

وقد تم نقل الحفل ولأول مرة عبر كافة القنوات الفضائية في دولة الإمارات بنفس الوقت وبشكل حي مباشر، والذي افتتح فيه الجسمي وصلته الغنائية بحضور الجمهور الذي إقتصر على نصف المساحة الإستعابية لمسرح المجاز، بأغنية "أعز الناس" من أشعار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تبعها بمجموعة كبيرة من أغنياته الوطنية والعاطفية وسط تفاعل الجمهور الذي لم يتوقف عن طلب الأغنيات تلوَ الأخرى دون توقف لنهاية الحفل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالإحتفال باليوم الوطني لدولته قائلاً: "تبتسم القلوب وتفرح في يوم الفخر والعزة، مجدّدين فيه قولاً وفعلاً الولاء والانتماء للوطن والقادة، محتفلين بإنجازاتنا بكل شموخ وحب"، وأضاف: "إحتفلنا مع الجمهور في مسرح المجاز بالشارقة بسيرة الوطن الحافلة بالمحبة والعطاء والإنسانية، ورسمنا لوحة وطنية بألوان علم الإمارات".

وتخصص ريع الحفل دعماً لمبادرات "مؤسسة القلب الكبير" التي أسستها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

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