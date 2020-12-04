عاجل - تغييرات جديدة في نظام بطولة كأس العالم للأندية





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في دولة اليابان وبالنظام القديم للبطولة بمشاركة 7 أندية فقط دون زيادة في عدد الأندية المشاركة بالبطولة كما كان مقرراً.





وأكد البيان أنه تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم اليوم الجمعة، وتقرر منح حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية عام 2021 في دولة اليابان، على أن تقام البطولة بالنظام القديم بمشاركة 7 أندية فقط، نهاية العام المقبل 2021.





وكان الفيفا يخطط لإقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في دولة الصين وبمشاركة 24 فريقًا بالنظام الجديد وهو ما تأجل رسميًا وفقًا للبيان الصادر اليوم، حيث أكد اقامة البطولة العام المقبل بنظامها القديم.





الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل في دولة قطر.





وضمنت 4 أندية حتي الآن المشاركة في النسخة المقبلة من المونديال هم: بايرن ميونيخ الألماني (بطل دوري أبطال أوروبا)، الدحيل (بطل الدوري القطري)، الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوكلاند النيوزيلندى (بطل أوقيانوسيا).



