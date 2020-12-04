وزيرة التخطيط: مصر سجلت 3 أرقام جديدة في موسوعة جينيس

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن دور صندوق تحيا مصر تضاعف خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة تحرص على تشجيع المشاركة المجتمعية.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس، أن السعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو مسئلية مجتمعية، ويشارك الجميع فيها.

وأشارت إلى أن مصر سجلت ثلاثة أرقام جديدة في موسوعة جينيس حول أكبر القوافل والمساعدات في العالم، وهو ما يعكس حجم جهد الصندوق.

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