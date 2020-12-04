بومبيو: تحركاتنا بالشرق الأوسط لجلب السلام للفلسطينيين والمنطقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب تحركت من أجل جلب السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك للفلسطينيين.

وقال بومبيو في كلمة له عبر الفيديو في حوار المنامة بمملكة البحرين: "قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.. كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973... يرى الناس هذا الأمر على أنها إنجازات رائعة".

وأضاف: "تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين بأن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك للفلسطينيين".

وتابع: "يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات".

وأوضح بومبيو، أن "حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية هي أدوات إيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات من الميليشيات العراقية".

وأثنى بومبيو على الخطوات الإيجابية الساعية إلى حل الخلاف بين دول الخليج، مضيفًا : "حان الوقت لحل الخلاف الخليجي".