وادي دجلة يفوز على سيراميكا كليوباترا وديا بهدف نظيف









انتهت المباراة الودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع وادي دجلة، التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بفوز الأخير بهدف دون رد.

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، وسيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة عن طريق شادي حسين وأحمد أمين أوفة.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في هذه المباراة التجريبية، ويسعى إلى تجربة خطة وطريقة اللعب في الدوري الممتاز.