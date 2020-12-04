جنازة شعبية لنائب برلمان 2020 في مسقط رأسه بميت أبو الحسين في الدقهلية

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في مشهد جنائزي شعبي مهيب شيع الالاف من ابناء محافظة الدقهلية جثمان نائب البرلمان عن القامة الوطنية لبرلمان 2020 لنائب فوزي فتى.



وشيعت الجنازة من مركز شباب قرية ميت أبو الحسين مركز أجا ومن المقرر تلقي واجب العزاء عصر غدا بحضور قيادات تنفيذية ونواب البرلمان والشيوخ.



وكان النائب عضو مجلس النواب لمركز ومدينة أجا الدائرة العاشرة عمل أمين سر لجنة الشباب والرياضة ولجنة الصناعات في البرلمان الخالي وعضو القائمة الوطنية ببرلمان 2020.



ومن أقوال فتى "المواطنون يختارون مرشحهم نائبهم على اساس ما قدمه خلال المرحلة السابقة من خدمات ومن مهام رقابة وتشريع".



وقال ان الحكومة ساعدت النواب على توفير احتياجات دوائرهم من خلال توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المرافق سواء غاز او صرف صحي واو المياه.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما حدث في دائرة اجا بفضل دعم الحكومة، واشكر السلطة التنفيذية على ما قامت به من دعم مطالب النواب والشعب في الدوائر.



وكان النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز فى الانتخابات الحالية ضمن تحالف القائمة الوطنية، والتي تم إعلان فوزها منذ عدة أيام قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، صباح اليوم، بعد معاناة قصيرة مع المرض الذى تعرض له قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية، ولم يتمكن من عمل مؤتمرات أو دعاية انتخابية.



وصرح مصدر مسئول بأن ابنت نائب البرلمان الراحل موجودة بالقائمة الاحتياطي له، ومن المقرر أن تحل محله.

