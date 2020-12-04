آمنة نصير: لا أرحب بزواج المسلمة من غير المسلم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن عدم ترحبيها بزواج المسلمة من غير المسلم، مشيرة إلى أن وجود دينين في المنزل يخلق نوع من البلبة، وهو أمر غير مطلوب.

وأشارت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تصريحاتها الأخيرة بشأن أنها تجيز زواج المسلمة من غير المسلم تم تحريفها من موضعها، مضيفة: "ابتلينا بعدم الأمانة في نقل الكلمة".

وأكدت أنها تتعامل بحذر شديد مع تجديد الخطاب الديني، لافتة إلى أنها طرحت القضية للمناقشة خاصة وهناك دول أوروبية يتم فيها زواج مدني.

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه في عقد الزواج أعطى المرأة أولوية في العناية الإلهية والحفظ والصيانة قبل الرجل.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،، أن الرجل عندما يتجوز من أي امرأة عليه أن يعلم أن وكيلها هو الله سبحانه وتعالى، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، مشددًا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتجوز إلا بمسلم؛ لأن هذا الميثاق الغليظ موجود عند المسلم فقط.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أكبر دليل على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم قول الله سبحانه وتعالى: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"، منوهًا بان من أحلوا للمسلمين من أهل الكتاب هم المرأة بالنسبة للرجل وليس الذكور من أهل الكتاب.

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