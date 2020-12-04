الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن موعد إنطلاق موسم 2021 / 2022

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، عقب اجتماع مجلس الإدارة، أن بداية موسم 2021 / 2022 ستكون يوم 13 أغسطس 2021.

وعلى النقيض من الموسم الحالي، الذي بدأ بعد موعده الأساسي بشهر وبالتحديد يوم 18 سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا، ستنطلق منافسات الدوري في موعدها المحدد.

وسيتعين على الفرق لعب 17 جولة قبل أجازة شتوية قصيرة، على عكس المعتاد، بعد الجولة السابعة عشرة التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر.

وتستأنف منافسات الدوري يوم 7 يناير 2022 بإقامة 17 جولة. وستقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم 14 مايو.

وستقام منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 9 أغسطس في حين تقام المباراة النهائية بالملعب الأولمبي ببرلين كما هو معتاد يوم 21 مايو 2022.

ولم يعلن الاتحاد الألماني أي خطط عن موسم 2022 / 2023 ولكنه ينبغي أن يبدأ مبكرا حيث سيتوقف خلال الفترة من 21 تشرين ثان/نوفمبر وحتى 18 ديسمبر بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وتنطلق منافسات دوري الدرجتين الثانية والثالثة يوم 23 يوليو.

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