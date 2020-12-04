تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تعاقد سيراميكا كليوباترا هذا الموسم مع عدد كبير من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على مركز متقدم فى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020/2021 بعد الصعود من دوري الدرجة الثانية.

وأعلن سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي السابق فى صفقة إنتقال حر بعدما قام مسؤولو القلعة الحمراء برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، بجانب التعاقد مع محمد إبراهيم من فريق مصر المقاصة ولاعب الزمالك السابق.

وتعاقد سيراميكا أيضًا مع كل من رجب بكار لاعب بيراميدز ومحمد حسن لاعب الزمالك وميدو جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكان الفريق الحديث فى الدورى هذا الموسم تعاقد مع كل من محمد مسعد ومحمد توني وأحمد محسن من فريق مصر المقاصة وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق والإيفواري فونسينيو.

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