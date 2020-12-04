توك شو توك شو انطلاق احتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل أرقام قياسية بموسوعة جينيس الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:58 م أمنية فوزي Advertisements Advertisements نظم صندوق تحيا مصر، احتفالية، بتسجيل أرقام قياسية جديدة بموسوعة جينيس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. أخبار تهمك حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك منذ يوم مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين منذ حوالي 22 ساعة الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر منذ ساعتين و 16 دقيقة السيسى يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة منذ ساعتين و 40 دقيقة الأهلي يعثر على بديل "سيرينو" منذ حوالي 11 ساعة عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر منذ حوالي 3 ساعات عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة منذ ساعتين و 48 دقيقة تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة منذ حوالي 5 ساعات موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر منذ أقل من ساعة تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة منذ ربع ساعة نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك منذ ساعة و 16 دقيقة رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي منذ حوالي 3 ساعات