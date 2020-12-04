غدا في مهرجان القاهرة.. حلقة نقاشية عن الوعي الأخلاقي والعملية الإبداعية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements



تدير المخرجة هالة جلال في الثانية والنصف من مساء غدا السبت، بدار الأوبرا المصرية، حلقة نقاشية تحت عنوان "الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.
يشارك في الحلقة النقاشية، المخرجة آيتن أمين والمخرج يسري نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.

وتحت عنوان "دليلك لكي تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحاً عالمياً" يقدم فريدريك أف مالمبورج المدير التنفيذي لشركة Eccho Rights محاضرة في الرابعة من مساء غدا ولمدة ساعة في فندق ماريوت.

وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.

أخبار تهمك

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ ربع ساعة

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:26 م

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

05:00 م

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

06:00 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم