غدا في مهرجان القاهرة.. ريا أبي راشد تحاور روفوس سيويل بطل فيلم "الأب"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحاور الإعلامية ريا أبي راشد، في الحادية عشرة من صباح غدا السبت، الممثل البريطاني روفوس سيويل، في دار الأوبرا المصرية.

روفوس سيويل، بطل فيلم "الأب" إخراج فلوريان زيلر، الذي اختاره المهرجان ليكون فيلم افتتاح الدورة 42، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، ويجسد فيه "سيويل" دور زوج الابنة.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

تدور أحداث الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

"الأب" من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

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