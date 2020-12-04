منتخب الشباب يخسر أمام البنك الأهلي وديًا









خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، من نادي البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على استاد اكاديمية الشرطة بالعباسية









بدأ شباب الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي وعبد الرحمن عشري وحازم هاني ومحمود صابر للدفاع عربي بدر وزياد كمال وعبد الغني محمد وابراهيم عادل للوسط واسامة فيصل وريتشارد رضا للهجوم





بدا احمد علي التسجيل للبنك،، بداية الشوط الاول من تسديدةًقويةً، وفي الشوط الثاني اضاف محمد فخري الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة استطاع اسامة فيصل احراز هدف التعادل لمنتخب الشباب من عرضية متقنة لزياد فرج .

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