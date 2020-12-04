الطويلة يعلن مخاطبته للاتحاد المصري لايقاف القيد بالإسماعيلي





اعلن نادي نجوم المستقبل ارساله خطابا رسمياً إلى الإتحاد المصري لكرة القدم لطلب ايقاف قيد الإسماعيلي بعد رفض المحكمة الدولية الطعن المقدم من مسؤولو القلعة الصفراء بشأن الحكم الصادر بالغرامة في قضية ابراهيم حسن.









ونشر نجوم المستقبل بيانا جاء كالتالي:





أرسل نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة خطابا رسميا للإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك لإيقاف القيد بالنادي الإسماعيلي لحين سداد كامل ما جاء بالحكم والحكم النهائي برفض البطلان والفوائد القانونية.





وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) يفيد برفض الطعن المقدم من النادي الإسماعيلى ضد نادي النجوم لكرة القدم بعد تغريم النادي الإسماعيلي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في أزمة اللاعب إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز الحالي والإسماعيلى والزمالك السابق.



