سلوى محمد علي تحكي كيف ارتبطت بزوجها الأول.. "أنا اللي طلبته للجواز"

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قالت الفنانة سلوى محمد علي، إنها هي التي طلبت من زوجها الأول الزواج منها، بعدما أحبته.



وأضافت خلال تقديمها برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة: "حبيت زوجي الأول وطلبته للجواز"، موضحة أنها اصطنعت خلال عملها معه في إحدى المسرحيات تعطل سيارتها لكي تركب معه في سيارته رغم إنها لم تكن متأكدة من مبادلتها نفس الشعور.



ولفتت ألى إنها لا تمانع من تقدم المرأة للرجل بطلب الزواج خاصة لو "كان راجل يستاهل".



