تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
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توجهت أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد 3 أيام من الارتفاع ولايزال المعدن الأصفر يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.


وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وتحول الدولار للاستقرار بعد أن كان متراجعاً.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر، لكن بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة.

فيما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 1 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

ورغم التراجع، تتجه أسعار المعدن الأصفر لأول مكاسب أسبوعية في شهر، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1834.80 دولار للأوقية، بعد أن كان مرتفعاً عند

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى مستوى 1831.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.69.

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