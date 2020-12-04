شعاع حب في ظلام الصم.. رامز وبسمة يرويان قصة تحدي الإعاقة (فيديو)

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قالت بسمة السيد، إنها تعرفت على زوجها المصاب بإعاقة سمعية، وأعجبت بإصراره على تحدي إعاقته بعدما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية.



وأضافت بسمة خلال حوارها مع الفنانة سلوى محمد علي، والإعلاميتين سالي حماد، وإيمان يوسف، مقدمات برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"اليوم الجمعة، أن حديث زوجها عن حقوق المرأة زاد من إعجابها به، لافتة إلى أنها تمنت أن تتزوجه: "هو أحسن عندي من ناس كتير عندهم إعاقة في قلوبهم ونفوسهم".



وتابعت: "تواصلت معه عبر صفحته على فيسبوك بعد أن أعلنها في البرنامج".



ومن جانبه، روى رامز محمود، كواليس استضافته في البرنامج الذي تعرف من خلاله على بسمة، مشيرا إلى أن مقدمة البرنامج كانت منبهرة لقدرته على قراءة الشفايف.



وأضاف رامز، أنه بعد البرنامج وصلته 1099 طلب صداقة من فتيات وسيدات عبر صفحته على «فيسبوك»، لافتا إلى أن بسمة لفتت انتباهه بعد تعليقاتها.



