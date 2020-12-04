تعرف على موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته  عصر غدٍ السبت  علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .

ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.

من جانبه، أكد عبدالحليم علي  مدير الكرة بالفريق ، أنه علي ثقة في الجهاز الفني  واللاعبين لتخطي هذة الفترة  ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم.. مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب ، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

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