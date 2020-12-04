تعرف على موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر غدٍ السبت علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .





ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.



