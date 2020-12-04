وزير الصحة الأسبق يكشف موعد توفر لقاح كورونا في مصر



وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن لقاح "اكسفورد" سيكون متوفر في إنجلترا خلال أسبوعين من الآن، متوقعا توفر اللقاح في مصر خلال شهر مارس أو إبريل المقبل، منوها بأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة وأهمها الفريق الصحي، والأشخاص فوق 65 عاما هم من سيحصلون على اللقاح في الفترة الأولى.



وعن اللقاح المصري، أوضح أن المركز القومي للبحوث توصل إلى 4 لقاحات، كانوا في مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية، ولقاح منهم دخل مرحلة التجارب الإكلينيكية، وهى تستغرق 6 شهور، متوقعا وجود لقاح مصري خلال عام.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن لقاح فيروس كورونا الأقرب أن تتعاقد عليه مصر هو لقاح "اكسفورد"، وذلك وفقا للتحالف الدولي للقاحات.