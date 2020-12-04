غدا في مهرجان القاهرة.. عرض عالمي أول للفيلم المصري "عمار"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا بمسرح We، الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كمال، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

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