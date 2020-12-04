أحمد فلوكس من داخل الجيم ويعلق:" حافظ على الجزء الغير عاقل في شخصيتك"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه بـ صوره جديدة له من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فلوكس" في الصورة وهو يماريس رياضة رفع الأثقال، وعلق على الصورة قائلاُ:" حافظ على الجزء غير العاقل من شخصيتك، الجزء المشاغب الضحوك، الفوضوي، الجزء الذي يعيد روحك طفل مهما بلغ عمرك ".

وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.

وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021.

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفنان احمد فلوكس الفن اخبار النجوم احمد فلوكس

أخبار تهمك

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ 35 دقيقة

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 10 ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ ساعتين

حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد فلوكس يتعاقد مع السينارست محمد الشواف بعمل فني جديد

منذر رياحنة ينضم لأبطال مسلسل "سفينة نوح" مع احمد فلوكس

أبيض وأسود.. أحمد فلوكس ينشر صورة بعنوان "الملك"

أحمد فلوكس يبدأ تصوير "سفينة نوح" خلال أيام

أحمد فلوكس ينشر بوستر "سيف نوح"

أحمد فلوكس يشارك منذر رياحنة بطولة "سفينة نوح" في رمضان 2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

06:00 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

06:26 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم