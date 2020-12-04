غدا في مهرجان القاهرة.. 5 أفلام قصيرة تفتتح مسابقة سينما الغد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تفتتح في الثالثة والنصف من مساء غدا السبت مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج غدا 5 أفلام منها الفيلم المصري "الراجل اللي بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعي، وذلك في عرضه العالمي الأول، كما يعرض أيضا الفيلم الكوبي "إيزابيل" للمخرجة المصرية سارة الشاذلي، وذلك في عرضه الدولي الأول.

كما يعرض أيضا من سويسرا فيلم "المباراة" إخراج رومان هودل، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم الروسي "كرشاتوف" إخراج ألكسندر كوروليف، في عرضه الدولي الأول، وفيلم "ليلة دائمة" إخراج بيدرو بيرالتا، من إنتاج البرتغال، فرنسا.

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