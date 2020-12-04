"حماية المستهلك" يلزم شركة مرسيدس بإستبدال سيارة "E 180" بسبب عيوب صناعية

أصدر جهاز حماية المستهلك قرار بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن فيما بينهم باستبدال سيارة فئة "E 180" موديل 2019 بأخري جديدة او استرجاعها ورد قيمتها مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه على كل 1 كليو متر قطعته السيارة، وتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل مع رد رسوم الفحص الفني دون أى تكلفة على صاحبها، وذلك لإحتواء عيوب صناعية يصعب إصلاحها.





وانذر الجهاز الشركتين فى حالة عدم الإلتزام بتحويل الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك دعوي جنائية .





يأتى ذلك على خلفية تقدم صاحب السيارة بشكوي للجهاز عن وجود عدة عيوب تمثلت في (عيب بنظام التعليق الخلفي والأمامي ومجموعة التوجيه- صوت عال بسبب عزل وتقفيل السيارة- عيب بفرش الداخلى للتابلوه- عيب ترشيح زيت – عيب بالسينسور الخلفى للباب الأيمن) وتم عرض السيارة على لجنة من كلية هندسة المطرية جامعة حلوان والذي إصدر تقرير فني.





واثبت التقرير الفني عند قراءة عداد 24357 كم أن على مركز الخدمة وإصلاح وعلاج وتغيير المشاكل المتواجدة بالسيارة حيث يوجد بها صوت تزيق وزنة داخل الصالون ويوجد مشكلة فى عزل السيارة للأصوات المحيطة ضعيف جدًا وهذا يمثل عيب صناعة، ويوجد فروقات بصورة واضحة فى أماكن متفرقة فى الكبوت من الأمام والجانبين وفى القائم الأمامى الأيمن وفى الشنطة وفى الأكصدام الخلفى وهذا يمثل عيب صناعة ويصعب إصلاحه، ولايوجد ترشيح زيت سواء على المحرك أو ناقل الحركة/ ولا يوجد أثار تسريب زيت على غطاء الزيت والأصوات الصادرة أثناء المطبات من المصفحة حيث يوجد تفويت أو كسر لمسامير برشام التثبيت والحساسات فى الإكصدام الخلفى وتقع وتستدعى المراجعة ولايوجد أى أصوات من العفشة أو نظام التعليق.



