وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن كورونا في مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن هناك تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن الموجة الثانية ستظل مستمرة حتى نهاية ديسمبر.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن أعداد الإصابات مرشحة للزيادة، ولكن الوفيات لا تزيد بنفس القدر، حيث أن أغلب الحالات بسيطة ومتوسطة، والحالات الشديدة أقل من الموجة الأولى.

وأضاف أن الفيروس فقد بعض من شراسته، فضلا على أن الفرق الطبية أصبح لها قدرة على التعامل مع الوضع، لافتا إلى أن الإصابات حاليا أصبحت بين عائلات كاملة، وهو ما لم يكن موجود في الموجة الأولى.

ولفت إلى أن أعراض الإصابة تغيرت نوعا ما حيث ليس شرطا ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أعراض الجهاز الهضمي اختفت وعادت أعراض الجهاز التنفسي.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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