سيشن سقارة وزيارة السيسي لجنوب السودان.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

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شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 28 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020:



السيسى يزور جنوب السودان:



توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح يوم السبت الماضى، إلى جنوب السودان، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار جوبا الدولى، الرئيس سلفا كير.



وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس سلفا كير بزيارة الرئيس السيسى إلى جوبا، واصفا إياها بالتاريخية، حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.



وأعرب الرئيس سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتي انعكاسًا للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، ومشيدا بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.



من جهته قال الرئيس السيسى: "أجرينا مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين مصر وجنوب السودان، في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، ونسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة".



وأضاف السيسى: "نستهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، ورؤية مصر مستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".



كما تم استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، ومسار المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.



التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة:



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم السبت الماضى، أن هناك فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.



وذكرت أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، تتوقع عقد الفرصة الأولى لامتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الفرصة الثانية للطلاب "للتحسين" ستعقد في شهر أغسطس، ويتم احتساب المجموع الأعلى في الامتحانين.



جلسة تصوير سقارة:



وفى يوم الأحد الماضى، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زي فرعوني بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.



وقد تسببت جلسة التصوير في أحداث ضجة كبيره نظرًا لما وصفه رواد موافع التواصل الاجتماعي، بـ "الابتذال والإهانة" للمواقع الأثرية وتاريخ مصر الحضاري.



ونشرت إحدى فتيات التيك توك والتي تدعي سلمى الشيمي علي صفحاتها الشخصية مقطع فيديو في منطقة سقارة الأثرية، حيث ظهرت ترتدي زي مصري قديم وصفه رواد سيوشال ميديا بغير اللائق والمثير.



وفى أول تعليق لها، قالت سلمى الشيمي، بطلة واقعة التصوير أمام هرم سقارة، عبر الفيديو المصور أمام هرم سقارة: "عملنا حاجة عظمة زي العادة".



وتسببت جلسة التصوير التي ظهرت فيها سلمى بملابس فرعونية، وسمتها "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي" في حالة من الجدل، نظرا للملابس الجريئة التي ارتدتها.



وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد وزيري حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.



وأوضح الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أن الواقعة تم إحالتها للجهات القانونية، للتحقيق واتخاذ ما يلزم، مؤكدا أن جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.



السيسى يبحث مع ملك الأردن جهود استئناف عملية السلام:



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد الماضى، اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.



تناول الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.



كما تم خلال الاتصال استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشان كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.



"الشيوخ" يوافق على مشروع قانون اللائحة الداخلية:



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا.



وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية.



ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي.الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.



السيسي يستقبل الرئيس الفلسطينى بالقاهرة:



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضى، بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



جاء ذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، كما شارك من الجانب الفلسطيني كلٌ من حسين الشيخ، رئيس هيئة الشئون المدنية، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح.



تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.



وأكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، مشددا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية، واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.



من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعيا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.





تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات:



أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بدء تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية والمقاهي، يوم الثلاثاء الماضى، مع مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما ستتم مراعاة المحافظات السياحية.



وتم تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي بناء على مشروع مقدم من وزارة التنمية المحلية، والذي يقرر مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.



وفي فصل الشتاء يتم غلق المحال بدءا من الساعة 10 مساء والمقاهي والمطاعم بدءا من الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة.



الرئيس يتابع مشروع مراكز تجميع الألبان وتطوير المخابز:



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



تناول الاجتماع متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.



كما عقد الرئيس اجتماعا آخر لمتابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية.



وعرض وزير التموين المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.



مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتي نهاية العام:



أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، عن الموافقه على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.



وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.



السيسي يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان:



وفى يوم الأربعاء الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.



وخلال كلمته، قال الرئيس إن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة، ويؤكد على الرغبة في العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهرا كما كان.



وأشار الرئيس إلى أن مصر بادرت منذ اللحظة الأولي لوقوع فاجعة بيروت، انطلاقا من مسئولياتها إزاء أشقائها العرب، بتقديم كل أشكال العون والمساعدات للبنان وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية، حيث جاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميًا للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.



اختطاف مصريين بالقرب سواحل نيجيريا:



قال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الوزارة تلقت نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها - ضمن جنسيات أخرى - مواطنيّن مصريين هما ضابط ثان سعد شوقي ومهندس كيرلس سمير، وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطَفين.



وتواصلت وزارة الخارجية، على الفور مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وآخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسئولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.



وتقوم وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا في أبوجا، بمواصلة الاتصالات والمتابعة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية النيجيرية لضمان سلامة المواطنين المصريين والعمل على تأمين الإفراج عنهما.



تجدر الإشارة إلى أن السفارة علمت أن الحادث وقع على بعد 15 ميل بحرى تقريبًا قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث أن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا، وتواصل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية ووزارة الخارجية متابعتها مع السلطات النيجيرية لبذل كافة الجهود حرصًا على أمن وسلامة المواطنيّن المصريين المختطَفين والعمل على سرعة الإفراج عنهما.





السيسي يتلقى اتصالا من ترامب:



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



تناول الاتصال تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.



وأكد الرئيس ترامب على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه، عبر الرئيس السيسي، خلال الاتصال، عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنيا كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق.



كما أكد الرئيس على استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.