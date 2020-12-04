الهيئة الإنجيلية تشارك في الاحتفال بالمجهودات التطوعية لمكافحة كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا السبت، في الاحتفال بالمجهودات التطوعية لمكافحة جائحة كوفيد-19 تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر. 

وقدم المتطوعون مثالًا ملهمًا للتضامن ودمج الأفراد المهمشين بمجتمعاتهم والتخفيف من الأضرار الناتجة عن انتشار الجائحة. ومن هنا لعب العمل التطوعي دورًا مهمًّا وبارزًا خلال عام 2020 يستحق الاحتفاء به وإلقاء الضوء على نتائجه الإيجابية.

تم اعتماد شعار اليوم العالمي للمتطوعين هذا العام تحت عنوان "معًا نستطيع.. بالتطوع". حيث شهد هذا العام احتياجًا شديدًا للمتطوعين في المستشفيات، ومخيمات الإغاثة والمرافق الطبية المختلفة، كما شهد احتياجًا لتطوير خطط ابتكارية تعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد. 

يُعقد الاحتفال هذا العام على مدار يومين متضمنًا سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى دعم جهود المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التطوعية بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم من الأضرار النفسية والجسدية التي تصاحب أوقات الأزمات.

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