مواجهات قوية في القسم الثالث بكفر الشيخ والغربية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تشهد المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، إقامة 8 مباريات قوية في الثانية والنصف من عصر السبت، حيث يخوض فريق مركز شباب كوم حماده لقاء هام مع فريق دسوق.

ويستضيف فريق سمنود، نظيرة نادي كوم حماده، كما سيحل فريق سيدي غازي ضيفاً على فريق سيدي سالم، ويلتقي مطوبس مع عثماسون.
ويلعب فريق اتحاد بسيون مع بلكيم بملعب بسيون، ويواجه فريق سبورتنج كاسل نظيرة فريق مركز شباب الحنفي، والحامول مع صيد المحلة.
ويخوض فريق شباس الشهداء مواجهة مرتقبة مع فريق الزعفران.

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